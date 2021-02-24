Із замку – у квартирний комплекс: у Швейцарії реконструювали історичну нерухомість
Збереження та надання історичній будівлі нового подиху – це прекрасне рішення для нерухомості, якій треба подарувати друге життя.
Джерело:Archdaily
Замок Мюнхенвілер розташований поблизу маленького середньовічного містечка Муртен. Це місце внесено до Федеральної інвентаризації пам'яток Швейцарії, що мають національне значення.
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Оновлена будівля раніше була частиною відомого замку Мюнхенвілер. Тут був розміщений найбільший сарай свого часу.
Унікальний історичний фасад / Фото Archdaily
Після реконструкції та внутрішніх змін тут виникло сім квартир різного розміру, які було вбудовано у конструкцію сараю відповідно до історичних стандартів збереження пам'яток.
Простота та відкритість / Фото Archdaily
Новий дім, вставлений в наявну оболонку, практично відокремлений від захищеної конструкції, і між ними лише кілька точок з'єднання.
Мінімалістичний дизайн / Фото Archdaily
Функціональна універсальність колишньої господарської будівлі відображається в типології нових квартир: вони розташовані у вертикальному порядку. У нових просторах переважає стриманий, мінімалістичний стиль.
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