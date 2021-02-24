Сохранение и предоставления историческому зданию нового дыхания – это прекрасное решение для недвижимости, которой надо подарить вторую жизнь.

Замок Мюнхенвилер расположен вблизи маленького средневекового городка Муртен. Это место внесено в Федеральную инвентаризацию памятников Швейцарии, имеющих национальное значение.

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Обновленное здание раньше было частью известного замка Мюнхенвилер. Здесь был расположен крупнейший сарай своего времени.

Уникальный исторический фасад / Фото Archdaily

После реконструкции и внутренних изменений здесь возникло семь квартир различного размера, которые были встроены в конструкцию сарая в соответствии с историческими стандартами сохранения памятников.

Простота и открытость / Фото Archdaily

Новый дом, вставленный в имеющуюся оболочку, практически отделен от защищенной конструкции, и между ними лишь несколько точек соединения.

Минималистичный дизайн / Фото Archdaily

Функциональная универсальность бывшей хозяйственной постройки отображается в типологии новых квартир: они расположены в вертикальном порядке. В новых пространствах преобладает сдержанный, минималистичный стиль.