Из замка – в квартирный комплекс: в Швейцарии реконструировали историческую недвижимость
Сохранение и предоставления историческому зданию нового дыхания – это прекрасное решение для недвижимости, которой надо подарить вторую жизнь.
Источник:Archdaily
Замок Мюнхенвилер расположен вблизи маленького средневекового городка Муртен. Это место внесено в Федеральную инвентаризацию памятников Швейцарии, имеющих национальное значение.
Читайте также Жилье рядом с Тихим океаном: новый квартирный комплекс в мексиканском пляжном поселке
Обновленное здание раньше было частью известного замка Мюнхенвилер. Здесь был расположен крупнейший сарай своего времени.
Уникальный исторический фасад / Фото Archdaily
После реконструкции и внутренних изменений здесь возникло семь квартир различного размера, которые были встроены в конструкцию сарая в соответствии с историческими стандартами сохранения памятников.
Простота и открытость / Фото Archdaily
Новый дом, вставленный в имеющуюся оболочку, практически отделен от защищенной конструкции, и между ними лишь несколько точек соединения.
Минималистичный дизайн / Фото Archdaily
Функциональная универсальность бывшей хозяйственной постройки отображается в типологии новых квартир: они расположены в вертикальном порядке. В новых пространствах преобладает сдержанный, минималистичный стиль.
Поделиться новостью