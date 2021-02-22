Із занедбаних військових будівель – у нові житлові споруди: екопоселення у Нідерландах

У невеликому нідерландському місті Арлемі реконструювали старі військові приміщення у нове, екологічне та функціональне житло.

Старі військові будівлі перетворені на житлові приміщення в The Hinge. Проєкт очолив німецький архітектор Нільсон Олів'є.

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Будинки на цьому місці датуються 1960-х і 70-ми роками й були в аварійному стані. Однак замість того, щоб їх зносити та будувати з нуля, архітекторам вдалося врятувати якомога більше оригінальних споруд.

Колишній вигляд будівлі / Фото Inhabitat

У двох взаємопов'язаних будівлях раніше з одного боку розміщувався театр, а з іншого – ресторан. Після переобладнання в цій же будівлі зараз розміщені житлові площі, майстерня та офіс для відомого художника та його родини.

Оновлена споруда / Фото Inhabitat

Головною концепцією проєкту було збереження оригінальних споруд. За задумом, шляхом до сталого розвитку є повторне використання основної конструкції будівель, що заощаджує тонни бетону, дерева та сталі.

Дерев'яні жалюзі / Фото Inhabitat

У проєкті реконструкції було використано лише екологічні та природні матеріали та енергоощадні системи.

Посеред лісу / Фото Inhabitat

Опалення на гранулах забезпечує комфорт для всього комплексу.

Внутрішнє оздоблення / Фото Inhabitat

Додаткові потреби в енергії задовольняються за допомогою сонячних панелей, розміщених на даху.

На території також є басейн, який фільтрується за допомогою природної системи.