Із занедбаних військових будівель – у нові житлові споруди: екопоселення у Нідерландах

Джерело:Inhabitat
У невеликому нідерландському місті Арлемі реконструювали старі військові приміщення у нове, екологічне та функціональне житло.
Старі військові будівлі перетворені на житлові приміщення в The Hinge. Проєкт очолив німецький архітектор Нільсон Олів'є.
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Будинки на цьому місці датуються 1960-х і 70-ми роками й були в аварійному стані. Однак замість того, щоб їх зносити та будувати з нуля, архітекторам вдалося врятувати якомога більше оригінальних споруд.
Колишній вигляд будівлі / Фото Inhabitat
У двох взаємопов'язаних будівлях раніше з одного боку розміщувався театр, а з іншого – ресторан. Після переобладнання в цій же будівлі зараз розміщені житлові площі, майстерня та офіс для відомого художника та його родини.
Оновлена споруда / Фото Inhabitat
Головною концепцією проєкту було збереження оригінальних споруд. За задумом, шляхом до сталого розвитку є повторне використання основної конструкції будівель, що заощаджує тонни бетону, дерева та сталі.
Дерев'яні жалюзі / Фото Inhabitat
У проєкті реконструкції було використано лише екологічні та природні матеріали та енергоощадні системи.
Посеред лісу / Фото Inhabitat
Опалення на гранулах забезпечує комфорт для всього комплексу.
Внутрішнє оздоблення / Фото Inhabitat
Додаткові потреби в енергії задовольняються за допомогою сонячних панелей, розміщених на даху.
На території також є басейн, який фільтрується за допомогою природної системи.