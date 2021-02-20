У лісах Мексики завершується будівництво нового дослідницького музею. Будівля постане перед відвідувачами як модифікована східчаста пірамідальна споруда. Тут планують розмістити виставкові площі, кілька мистецьких павільйонів та наземний інститут, який експлуатують вчені.

У будівництві споруди використовуватимуть екологічні методи будівництва. Вона складатиметься із земляних та дерев'яних опорних елементів.

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Зведення нового наукового центру доручили студії Viktor sørless.

Проєкт отримав назву Хinatli / Фото Designboom

Меценатом проєкту є мексиканський колекціонер мистецтва Фернанда Раїз. Кожен комплекс призначений для вивчення життя в біорізноманітті та людських спільнотах і перенесення цих знань у мистецтво та науку. Музей звертається до актуальності змін клімату, використовуючи мистецтво та естетичне сприйняття.

Музей розташований на місці незаконно вирубаного лісу / Фото Designboom

Назва дослідницького музею "Xinatli" – це термін, який описує момент, коли насіння проростає та переходить в іншу форму. Екологічно орієнтований спосіб будівництва та культурна взаємодія з природою зробить новий дослідницький центр місцем сили природи та людини.