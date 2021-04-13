Кам'яна розкіш: шикарний інтер'єр техаського ранчо

Неймовірне техаське ранчо зведене із вапнякових стін та складається з декількох різних будівель. Резиденція вирізняється прекрасними інтер'єрами, кам'яними стінами та металевим дахом з чорними віконними рамами.

Головну резиденцію та гостьовий будинок спроєктувала архітектурна студія Furman+Keil Architects, вона розташований у місті Спайсвуд, штат Техас.

Читайте також Магія річки: котедж в Канаді, в якому байдуже на будь-яку погоду

Зовнішня сторона будинку – це чудові вапнякові стіни, які мають своє продовження всередині дому. У вітальні кам'яна стіна оточує камін і надає текстурний елемент у простір кімнати.

Кам'яна краса / Фото Сontemporist

Вітальня та кухня відокремлені обідньою зоною. Кухня виділяється фарбованими дерев'яними шафами, окрема зона бару розташована в коридорі.



Затишна вітальня / Фото Сontemporist

Спальні кімнати мають склепінчасту стелю, ліжко, занурене в стіну, та вікна у дерев'яних рамах.



Комфортна спальня / Фото Сontemporist

Біля головної спальні розташована прохідна ванна кімната, яка включає вбудовану ванну та душову кабіну з великою нішею для стелажів.

Спальня мрії / Фото Сontemporist

До складу ранчо входить також гостьовий будинок біля басейну. Тут також застосували вапняк для зовнішніх стін.

Простір для довгих розмов та відпочинку / Фото Сontemporist

Усередині гостьового будинку є вітальня та кухня відкритого плану, дві спальні та ванні кімнати.

Шикарний басейн / Фото Сontemporist

До складу ранчо входить також притулок для собак, на честь яких назване ранчо.