Кам'яний мінімалізм: фото розкішної історичної вілли в Іспанії
Початок будівництва унікальної споруди стартував ще 1800 року. Чудова вілла розташована поруч гірського природного заповідника Гарраф, недалеко від міста Сен-Пере-де-Рібесю.
Джерело:Archdaily
Цей проєкт в Іспанії – національний пам'ятник Каталонії. Для проєктувальників це означало, що якомога більше деталей необхідно зберегти у первісному стані.
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Архітектором проєкту є Андреа Соле, а площа вілли складає 144 квадратних метри.
Середземноморський вигляд споруди / Фото Archdaily
Головною метою проєкту було повернення цього історичного каталонського шедевра до початкового стану, використовуючи можливість збільшення простору.
Чудове розташування вілли / Фото Archdaily
Реконструкція будівлі врятувала це унікальне місце, адже з часом занедбана споруда руйнувалася. Від історичної забудови залишилися лише опорні стіни.
Історія та сучасність / Фото Archdaily
Поєднання нового та старого відповідає головній меті проєкту, яка полягала у створенні сучасної та водночас футуристичної концепції, зберігаючи стару каталонську інфраструктуру.
Внутрішнє оздоблення / Фото Archdaily
Реставрація архітектурного комплексу проводиться з максимальною повагою до навколишнього середовища. Тут дотримано критеріїв стійкості, які необхідні для збереження сільської атмосфери, сприяючи сталому розвитку.
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