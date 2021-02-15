Каменный минимализм: фото роскошной исторической виллы в Испании
Начало строительства уникального сооружения стартовало еще в 1800 году. Замечательная вилла расположена рядом с горным природным заповедником Гарраф, недалеко от города Сен-Пере-де-Рибесе.
Источник:Archdaily
Этот проект в Испании – национальный памятник Каталонии. Для создателей это означало, что как можно больше деталей необходимо сохранить в первоначальном виде.
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Архитектором проекта является Андреа Соле, а площадь виллы составляет 144 квадратных метра.
Средиземноморский вид сооружения / Фото Archdaily
Главной целью проекта было возвращение этого исторического каталонского шедевра в исходное состояние, используя возможность увеличения пространства.
Прекрасное расположение виллы / Фото Archdaily
Реконструкция здания спасла это уникальное место, ведь со временем запущеное сооружение разрушалась. От исторической застройки остались лишь опорные стены.
История и современность / Фото Archdaily
Сочетание нового и старого соответствует главной цели проекта, которая заключалась в создании современной и одновременно футуристической концепции, сохраняя старую каталонскую инфраструктуру.
Внутренняя отделка / Фото Archdaily
Реставрация архитектурного комплекса проводится с максимальным уважением к окружающей среде. Здесь соблюдены критерии устойчивости, которые необходимы для сохранения сельской атмосферы, способствуя устойчивому развитию.
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