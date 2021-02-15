Кам'яний мінімалізм: фото розкішної історичної вілли в Іспанії

Початок будівництва унікальної споруди стартував ще 1800 року. Чудова вілла розташована поруч гірського природного заповідника Гарраф, недалеко від міста Сен-Пере-де-Рібесю.

Цей проєкт в Іспанії – національний пам'ятник Каталонії. Для проєктувальників це означало, що якомога більше деталей необхідно зберегти у первісному стані.

Цікаво Неземний пейзаж та відчуття абсолютного простору: прекрасна вілла на грецькому узбережжі

Архітектором проєкту є Андреа Соле, а площа вілли складає 144 квадратних метри.

Середземноморський вигляд споруди / Фото Archdaily

Головною метою проєкту було повернення цього історичного каталонського шедевра до початкового стану, використовуючи можливість збільшення простору.

Чудове розташування вілли / Фото Archdaily

Реконструкція будівлі врятувала це унікальне місце, адже з часом занедбана споруда руйнувалася. Від історичної забудови залишилися лише опорні стіни.

Історія та сучасність / Фото Archdaily

Поєднання нового та старого відповідає головній меті проєкту, яка полягала у створенні сучасної та водночас футуристичної концепції, зберігаючи стару каталонську інфраструктуру.

Внутрішнє оздоблення / Фото Archdaily

Реставрація архітектурного комплексу проводиться з максимальною повагою до навколишнього середовища. Тут дотримано критеріїв стійкості, які необхідні для збереження сільської атмосфери, сприяючи сталому розвитку.