Капсульна вежа Накагін: чому незвичний будинок-конструктор в Токіо хотіли знищити

Архітектура Токіо настільки дивна й багатогранна, що місцевих жителів складно чимось здивувати. Тут в районі Мінато між звичайними житловими будинками і офісними центрами височить вежа Накагін. Здалеку вона зливається з сусідніми будівлями, але якщо підійти ближче, можна побачити хаотичний набір кубиків.

Побудував капсульну 13-поверхову будівлю архітектор Кісі Курокава у 1972 році. Вона стала однією з найбільш яскравих прикладів японського метаболізму.

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Багатьох зачаровує цей футуристичний дизайн, але тільки не місцевих жителів – в 2007 році вони проголосували за знесення цієї споруди.

Практична мета

Автор проєкту керувався практичною метою – він хотів побудувати доступне житло і сформувати новий образ життя сучасних городян.



Архітектор Кісі Курокава (зліва) / Фото d’ores

Курокава був одним із засновників руху метаболізму. Його прихильники сприймали місто як живий організм, який з часом змінюється і оновлюється. Тому архітектори завжди проєктували будинки і навіть цілі райони з тимчасовими та постійними складовими: модулі та осередки, деталі яких можна було зняти чи замінити.

Так вчинив і Кісі, побудувавши вежу з 140 окремих капсул.



Вежа в Токіо складається з 140 капсул / Фото MariLily



Споруду побудували у 1972 році / Фото Kamila Melamed

Як будували вежу

Кожну капсулу виготовляли на заводі в Осаці, а потім перевозили в Токіо і збирали на місці за 3 години.

У квартирах площею приблизно 10 квадратних метрів планували розміщувати одну людину, для сімей призначалися з'єднані блоки.

Всі "номери" продавалися повністю укомплектованими меблями, вбудованою кухнею, системою кондиціонування і технікою – від аудіосистеми й телевізора до телефону.

За допомогою крана капсули підіймали і кріпили до бетонної вежі всього чотирма спеціальними болтами.

Будівлю звели за рік, і за вже за місяць всі квартири були розпродані.



Кожна квартира має площу 10 квадратних метрів / Фото MariLily



Приміщення укомплектовані технікою і меблями / Фото MariLily



Будівлю звели за рік / Фото MariLily

Хто жив у капсулах

Такі квартири переважно купували люди, які працювали неподалік, ще бізнесмени, що використовували вежу як тимчасове житло, а також одинаки та сім'ї, які не могли дозволити собі квартиру стандартних розмірів.

В автономних одиницях також розташовувалися офіси.



Таке житло купували ті, хто працює поруч / Фото Dizign Lab



Душова кімната / Фото Dizign Lab



Двері до капсули / Фото Nakagin Capsule Tower

Небезпечна для здоров’я

Круглі вікна, схожі на ілюмінатори, надавали незвичайній вежі футуристичний вигляд. Будівлю вважали передвісником міста майбутнього, але цього не сталося.



Жителі проголосували за знесення будівлі / Фото DAILY HISTORIC ARCHITECTURE

Житло виявилося незручним і в 2007 році жителі проголосували за знесення. Тим паче з'ясувалося, що в конструкції міститься небезпечний для здоров'я азбест.

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Минуло досить багато часу, але будівля як і раніше стоїть на місці, будучи архітектурною спадщиною Токіо. Це рідкість для японського мегаполіса, оскільки тут безжально знищують всі споруди, яким понад 30 – 40 років.



Капсульна вежа Накагін стала архітектурною спадщиною Токіо / Фото DISCOVER TOKYO