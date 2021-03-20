Капсульна вежа Накагін: чому незвичний будинок-конструктор в Токіо хотіли знищити

Джерело:Іconichouses
Архітектура Токіо настільки дивна й багатогранна, що місцевих жителів складно чимось здивувати. Тут в районі Мінато між звичайними житловими будинками і офісними центрами височить вежа Накагін. Здалеку вона зливається з сусідніми будівлями, але якщо підійти ближче, можна побачити хаотичний набір кубиків.
Побудував капсульну 13-поверхову будівлю архітектор Кісі Курокава у 1972 році. Вона стала однією з найбільш яскравих прикладів японського метаболізму.
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Багатьох зачаровує цей футуристичний дизайн, але тільки не місцевих жителів – в 2007 році вони проголосували за знесення цієї споруди.
Автор проєкту керувався практичною метою – він хотів побудувати доступне житло і сформувати новий образ життя сучасних городян.
Архітектор Кісі Курокава (зліва) / Фото d’ores
Курокава був одним із засновників руху метаболізму. Його прихильники сприймали місто як живий організм, який з часом змінюється і оновлюється. Тому архітектори завжди проєктували будинки і навіть цілі райони з тимчасовими та постійними складовими: модулі та осередки, деталі яких можна було зняти чи замінити.
Так вчинив і Кісі, побудувавши вежу з 140 окремих капсул.
Вежа в Токіо складається з 140 капсул / Фото MariLily
Споруду побудували у 1972 році / Фото Kamila Melamed
Кожна квартира має площу 10 квадратних метрів / Фото MariLily
Приміщення укомплектовані технікою і меблями / Фото MariLily
Будівлю звели за рік / Фото MariLily
Такі квартири переважно купували люди, які працювали неподалік, ще бізнесмени, що використовували вежу як тимчасове житло, а також одинаки та сім'ї, які не могли дозволити собі квартиру стандартних розмірів.
В автономних одиницях також розташовувалися офіси.
Таке житло купували ті, хто працює поруч / Фото Dizign Lab
Душова кімната / Фото Dizign Lab
Двері до капсули / Фото Nakagin Capsule Tower
Круглі вікна, схожі на ілюмінатори, надавали незвичайній вежі футуристичний вигляд. Будівлю вважали передвісником міста майбутнього, але цього не сталося.
Жителі проголосували за знесення будівлі / Фото DAILY HISTORIC ARCHITECTURE
Житло виявилося незручним і в 2007 році жителі проголосували за знесення. Тим паче з'ясувалося, що в конструкції міститься небезпечний для здоров'я азбест.
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Минуло досить багато часу, але будівля як і раніше стоїть на місці, будучи архітектурною спадщиною Токіо. Це рідкість для японського мегаполіса, оскільки тут безжально знищують всі споруди, яким понад 30 – 40 років.
Капсульна вежа Накагін стала архітектурною спадщиною Токіо / Фото DISCOVER TOKYO