Архитектура Токио настолько удивительна и многогранна, что местных жителей сложно чем-то удивить. Здесь в районе Минато между обычными жилыми домами и офисными центрами возвышается башня Накагин. Издалека она сливается с соседними зданиями, но если подойти ближе, можно увидеть хаотичный набор кубиков.

Построил капсульное 13-этажное здание архитектор Кисе Курокава в 1972 году. Оно стало одним из наиболее ярких примеров японского метаболизма.

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Многих очаровывает этот футуристический дизайн, но только не местных жителей – в 2007 году они проголосовали за снос этого сооружения.

Практическая цель

Автор проекта руководствовался практической целью – он хотел построить доступное жилье и сформировать новый образ жизни современных горожан.



Архитектор Кисе Курокава (слева) / Фото d’ores

Курокава был одним из основателей движения метаболизма. Его сторонники воспринимали город как живой организм, который со временем меняется и обновляется. Поэтому архитекторы всегда проектировали дома и даже целые районы с временными и постоянными составляющими: модули и ячейки, детали которых можно было снять или заменить.

Так поступил и Кисе, построив башню из 140 отдельных капсул.



Башня в Токио состоит из 140 капсул / Фото MariLily



Сооружение построили в 1972 году/ Фото Kamila Melamed

Как строили башню

Каждую капсулу изготавливали на заводе в Осаке, а затем перевозили в Токио и собирали на месте за 3 часа.

В квартирах площадью примерно 10 квадратных метров планировали размещать одного человека, для семей предназначались соединенные блоки.

Все "номера" продавались полностью укомплектованными мебелью, встроенной кухней, системой кондиционирования и техникой – от аудиосистемы и телевизора до телефона.

С помощью крана капсулы поднимали и крепили к бетонной башне всего четырьмя специальными болтами.

Здание возвели за год, и за уже через месяц все квартиры были распроданы.



Каждая квартира имеет площадь 10 квадратных метров / Фото MariLily



Помещения укомплектованы техникой и мебелью / Фото MariLily



Здание возвели за год / Фото MariLily

Кто жил в капсулах

Такие квартиры преимущественно покупали люди, которые работали неподалеку, еще бизнесмены, которые использовали башню как временное жилье, а также одиночки и семьи, которые не могли позволить себе квартиру стандартных размеров.

В автономных единицах также располагались офисы.



Такое жилье покупали те, кто работает рядом / Фото Dizign Lab



Душевая комната / Фото Dizign Lab



Дверь капсулы / Фото Nakagin Capsule Tower

Опасна для здоровья

Круглые окна, похожие на иллюминаторы, придавали необычной башне футуристический вид. Здание считали предвестником города будущего, но этого не произошло.



Жители проголосовали за снос здания / Фото DAILY HISTORIC ARCHITECTURE

Жилье оказалось неудобным и в 2007 году жители проголосовали за снос. Тем более выяснилось, что в конструкции содержится опасный для здоровья асбест.

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Прошло довольно много времени, но здание по-прежнему стоит на месте, будучи архитектурным наследием Токио. Это редкость для японского мегаполиса, поскольку здесь безжалостно уничтожают все сооружения, которым более 30 – 40 лет.



Капсульная башня Накагин стала архитектурным наследием Токио / Фото DISCOVER TOKYO