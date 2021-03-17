Італійський граф та архітектор Бенедикт Болза відродив замок 17 століття та перетворив його у неймовірної краси маєток.

Історичний комплекс придбали батьки графа майже 25 років тому. Занедбані садиби стали елегантними архітектурними будинками зі стильним інтер'єром та чудовими садами.

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Історична фатторія (у перекладі з італійської ферма – ред.) розташована в італійській Умбрії. Фермерський комплекс перетворено на затишний та прекрасний готель.

Красива веранда із прекрасним видом / Фото The Spaces

Садиба розташована на ділянці розміром 1,5 тисячі гектарів. Кожна споруда наповнена елегантним середземноморським інтер'єром у стилі старовинної Італії.

Прекрасний басейн / Фото The Spaces

У проєкті архітектор створив ряд красивих і практичних меблів, освітлення та аксесуарів під назвою B.B. для Reschio. У маєтку чудово поєдналося старе та нове, оскільки численний декор було відреставровано, а новий створено у відповідному історичному стилі.

Ландшафт продуманий до дрібниць / Фото The Spaces

У всіх відновлених конструкціях використані матеріали, що знаходяться поблизу маєтку Рескіо і повністю виготовлені італійськими ремісниками.

Внутрішній простір / Фото The Spaces

Вілла огорнута навколо тихого внутрішнього дворика, засадженого старовинними тутовими деревами. Внутрішній дизайн наповнений затишком та комфортом. Інтер'єри підкреслюють минуле цієї величної будівлі: кам'яні та теракотові підлоги, білі стіни та пофарбовані стелі, перехрещені оригінальними дерев'яними балками.

Незабутня панорама / Фото The Spaces

Італійська вілла розташована на ділянці із продуманим ландшафтним дизайном, а за основним будинком є ​​окрема прибудова з двома спальнями та ретельно озеленений сад з басейном, який має неймовірний краєвид на пагорби.