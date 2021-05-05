Каркасна хижина у бразильському лісі: всередині затишного дерев'яного інтер'єру

Нещодавно завершилося будівництво комфортної каюти серед тропічного лісу Бразилії. Екстер'єр дерев'яного дому вкритий обшивкою з термоакустичною ізоляцією.

Основним обрамленням будинку є дерево, що чудово поєднується із металевим сайдингом. Металеві сходи з чорними поручнями ведуть до вхідних дверей будинку. Неймовірний проєкт належить архітектурній фірмі Atelier Marko Brajovic.

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Дім займає невелику площу лісу і прекрасно вписується у чарівну місцевість.

Чудовий екстер'єр затишного дому / Фото Сontemporist

Через вхід мешканці одразу потрапляють до чудової кухні. Уздовж вікон є довга стільниця, яка включає раковину та відкриту полицю. Під сходами – ще одна стільниця та невеликий холодильник.

Прекрасний дизайн / Фото Сontemporist

На нижньому рівні будинку є вітальня та їдальня з канапою та гамаком для відпочинку. Невеликий барний стіл зі стільцями завершують простір кухні. Дерев'яні сходи ведуть на верхній рівень будинку, де розташована неймовірна спальня з панорманимим вікнами.

Затишний простір / Фото Сontemporist

На цьому поверсі також є ванна кімната із дерев'яним інтер'єром. Для зручності тут розмістили додаткову душову кабіну та туалет.

Прекрасна хатина / Фото Сontemporist

На першому поверсі є дві бічні тераси, а ще одна розташована нагорі. Це чудові та комфортні простори для занять спортом, навчання та медитації.