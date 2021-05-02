Вишукана вілла на узбережжі Коста-Ріки є творінням архітектурної студії Studio Saxe. Перевагою будинку мало стати його розташування – мальовничі пагорби з неймовірним виглядом.

Цікаво Червона казка: неймовірна вілла на португальському березі океану

Архітектори вирішили основну увагу приділити основній вітальні, яка має виходи до басейну та терас, де можна насолоджуватися краєвидами.

Казкове місце для будинку / Фото Archdaily

Використання бетону як основного матеріалу стало прикладом довговічності у тропіках, що при цьому не втрачає відкритості та зв'язку з природою.

Райський відпочинок / Фото Archdaily

Архітектори "втопили" будинок у землю, створивши ілюзію одноповерхової будівлі. На першому поверсі розташовані спальні та інші функціональні кімнати, а для другого поверху виділили роль для чудового проведення дозвілля.

Будинок наповнений сонцем / Фото Archdaily

Власники залишилися задоволені результатом, адже отримали затишний довговічний будинок, який має чудовий дизайн та дарує можливість сповна насолодитися життям.