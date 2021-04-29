Казка в тропіках: вілла в Бразилії, яка змусить мріяти про відпустку

Бразилія – це країна, де можна втілити свої мрії про казковий відпочинок на березі океану. Вілла JCA House змусить кожного відволіктися від роботи та уявити себе на відпочинку.

JCA House – це літня резиденція в Байї, яка готова стати зручним прихистком не лише на час відпочинку, а й упродовж всього року.

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Будинок має чудову просторову організацію, але також втілює місцеві традиції будівництва.

Тропічна краса / Фото Archdaily

Будинок побудований на великій дерев'яній платформі. Він має два блоки: у меншому блоці розташовані загальна кімната, кухня, комора та туалет, а великий блок може похизуватися 5 номерами класу люкс.

Втілення фантазій про райський відпочинок / Фото Archdaily

У підвалі розміщені кімнати обслуговування та кінотеатр. Також вілла має свій власний басейн.

Вишуканий тропічний інтер'єр / Фото Archdaily

Вілла JCA House – це тропічна казка, що подарує відпочинок, спогади про який залишаться на все життя.