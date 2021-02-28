Колізей майбутнього: у Торонто збудують фантастичну арену для кіберспорту

Кіберспорт– це ринок, який розвивається надшвидкими темпами. У Канаді збудують стадіон, якому буде не соромно приймати найкращих гравців та команди світу.

Архітектурна студія Populous представила проєкт багатоцільової арени у Торонто. Стадіон призначений для проведення музичних концертів, вистав та змагань з кіберспорту.

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Стадіон на 7 тисяч місць розташований на території Канадської національної виставки (CNE). Об'єкт планують завершити у 2025 році.

Дизайн арени вражає / Фото Dezeen

Арена, яка ще не отримала своєї назви, проєктувалася з акцентом на сприяння розвитку кіберспортивних подій.

Кіберподії – основна мета комплексу / Фото Dezeen

Populous спроектував стадіон таким чином, щоб він міг приймати кіберспортивні заходи поряд із більш традиційними театралізованими заходами та концертами. Це дозволить залу бути у постійному використанні.

Перетворення у концертну залу / Фото Dezeen

Архітектура театру створює злиття старого і нового. Це місце дозволить переосмислювати можливості проведення різноманітних заходів у Торонто.