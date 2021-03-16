Комфорт та затишок: як переобладнати гараж під домашній офіс на задньому дворі

У штаті Квінсленд провели реконструкцію австралійської вілли біля затоки Моретон та обладнали домашній офіс в задній частині будинку.

Австралійський архітектор Анна О'Горман спроєктувала реконструкцію гаража під приміщення домашнього офісу. Гараж розміщений у прибудові до вілли – саме таке розташування було головним фактором при проєктуванні приміщення.

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З мінімальним втручанням архітекторка створила сучасний простір для розміщення чотирьох-п'яти членів команди, який також має потенціал для адаптації в спальню чи ігрову зону.

Реконструкція приміщення / Фото Сontemporist

Стіни блоків були пофарбовані в білий колір, щоб надихнути простір, а наявна дерев'яна лавка була перероблена у місце насолоди кавою та чаєм. Також тут звели ​​ванну кімнату з високим отвором, звідки відкривався вид на небо та дерево магнолії.

Натхненний простір для праці / Фото Сontemporist

Білі столи з дерев'яними краями вистилають стіни й залишають відкриту зону для зустрічей та співпраці. У студії також є скляні двері з подвійними навісами, які виходять на внутрішній дворик та задній двір для доступу та циркуляції бризу. Кухня виходить у сад, додаючи резиденції зручності на відкритому повітрі.

Неймовірні зміни в гаражі / Фото Сontemporist

Можливість використовувати кухню як бар і барбекю під голим небом розв'язала проблему обмеженого простору для розваг в основному помешканні.