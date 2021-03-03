Робочий простір у домі: як організувати затишний ремонт
Задля економії часу, місця та оптимізації робочого часу все більше компаній відпускають працівників на ремоут. Для плідної праці вдома необхідно створити робочий простір, який надихатиме. Як це зробити – читайте у матеріалі.
Джерело:Moodnekodu
У роботи вдома є як переваги, так і недоліки. Щоб уникнути прокрастинації та оптимізувати робочий час, необхідно створити місце, яке спонукатиме на продуктивну працю.
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Ексклюзивна робоча зона
Робота на дивані або за кухонним столом у вітальні може бути комфортною, але у такій домашній обстановці може виникнути не той робочий настрій.
Робоче місце – чудовий простір / Фото Pinterest
Створення окремої робочої зони сприяє підвищенню продуктивності та надихає.
Рослини для кисню та комфорту
Додавання рослин до робочої зони дуже допомагає домашньому офісу.
Зелень як прикраса / Фото Pinterest
Завдяки зелені простіше проводити довгі години в робочій зоні, адже вона позитивно впливає на настрій та продуктивність.
Мистецтво надихає
До домашнього робочого офісу варто добавити трішки шику: прикрасити свій стіл малюнками, постерами або маленькими фігурками.
Мистецтво для натхнення / Фото Pinterest
Також чудовим доповненням стане улюблена мотиваційна цитата або шедевр, намальований дитиною.
Hygge як запорука затишку
Hygge – датський термін, який виражає затишок в домі. Ніколи не буває зайвим додати трішки затишку та комфорту. Це можна зробити за допомогою ароматичних свічок чи подушечок. Проте із комфортом важливо не перебільшити, місце має бути призначене для роботи, а не для полуденного сну.
Hygge-простір / Фото Pinterest
Відокремлення домашнього офісу
Не кожна житлова площа передбачає окремий кабінет, тому можна використати будь-який вільний куточок у домі. Домашній офіс варто відокремити іншою фарбою для стін або красивими шпалерами.
Кольористика для офісу / Фото Pinterest
Для полегшення переходу на робочу хвилю також можна використати зонування із ширми чи полиць.
Денне світло
Робочу зону слід розмістити в якомога світлішому місці – природне денне світло робить маленькі місця просторішими.
Сонячне світло як запорука хорошого настрою / Фото Pinterest
Сонячні промені з вікна відлякують сонливість і допомагають зосередитися.
Організація робочої зони
Грамотна та досконала організація простору надихає на порядок та дисципліну. Робочий стіл має бути впорядкованим та чистим, позбавленим зайвих деталей.
Організація простору / Фото Pinterest
Оптимально розміщений та облаштований домашній офіс – гарантія комфортної та натхненної праці.
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