Комфортний дім у простих речах: інструкція із затишку у домі – поради та фото

Щастя полягає у простих речах – цей рецепт працює як у житті, так і у декорі. В умовах сірої, прохолодної погоди, яка все ще не відступає, потрібно зануритися в атмосферу затишку та тепла. Добірка корисних порад, як це організувати у домі – детальніше у матеріалі.

Саме дрібниці роблять дім та життєвий простір натхненними місцем для відпочинку, проведення дозвілля або продуктивної роботи. Унікальні деталі декору, які можна використати як у власному помешканні, так і в орендованій нерухомості, додадуть обраному простору особливого характеру.

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Квіти та зелень

Інтер’єр помешкання не потрібно розбивати важкими деталями, затишну атмосферу може створити невелика ваза або квітковий горщик з рослиною, поставленою на підлогу.

Рослини додають барв та свіжості / Фото Moodnekodu

Такі прості деталі можуть внести трохи свіжості в приміщення, чого особливо не вистачає у прохолодну пору.

Куточок для дозвілля

Затишку також можна додати за допомогою куточку для читання чи рукоділля. Зручне крісло і спеціальне освітлення зроблять особливим будь-який простір.

Простір для відпочинку / Фото Рinterest

При наявності великого підвіконника можна прибрати з нього все зайве й облаштувати собі гніздечко.

Постільне приладдя

Вкладіть кошти в постільну білизну та ковдри й зробіть ліжко зручним та затишним місцем.



Спальня має стати місцем найбільшого комфорту / Фото Рinterest

Додайте шари з різними кольорами та фактурами, використовуючи різноманітні покривала. Весела спальня моментально стає приємним та особливим місцем. У спальні також особливу увагу слід приділити тумбочкам та узголів’ям – ці деталі можуть мати великий вплив на загальний дизайн приміщення.

Барви у кухні

Не бійтеся додати кольори у кухню. Це можуть бути яскраві рушнички, подушки на стільцях чи вінтажні серветки.

Шик у кухні / Фото Рinterest

Також можна облаштувати свою кухню різними стільцями із блошиного ринку – це тренд у дизайні, а також екологічне рішення, яке дає вживаним речам нове життя.

Освітлення

Освітлення надзвичайно важливе у будь-якій кімнаті. Потрібно створити затишне і чарівне середовище, щоб жодна кімната не була занадто затемненою.

Х'юге-затишок / Фото Рinterest

Для затишку та комфорту очей потрібно обирати м’яке тепле освітлення. Також в інтер’єр можна додати романтичні гірлянди, свічки, а якщо є місце та можливість, то й електричний камін.

Підлога

Надмірно порожні поверхні підлоги мають стерильний та тьмяний ефект. Декоруйте цей простір зручним та м’яким килимом.

Красивий килим стане принадою у будь-якому інтер'єрі / Фото Рinterest

На порожні стіни можна додати фотографії, плакати чи витвори мистецтва, або ж намалюйте себе і відкрийте нове захоплення.