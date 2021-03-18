Нью-Йоркська архітектурна студія SO-IL створила Pebble House – збірний будинок у формі квітки для житлових приміщень Лос-Анджелеса.

Дім одягнений у гофрований метал. Pebble House виступає як автономна прибудова до житла, піднята на округлу платформу, яка виконує роль зовнішньої палуби. SO-IL розробив план підлоги у формі квітки із захищеною заскленою стіною збоку від кожної пелюстки.

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Додаткові житлові приміщення – це схема відділу планування в Лос-Анджелесі, щоб запропонувати людям додатковий житловий простір.

Гальковий будинок у формі квітки / Фото Dezeen

Додаткові житлові площі можуть складати до 112 квадратних метрів. Вони містять власну спальню, кухню та ванну кімнату.



Дім на задньому дворі / Фото Dezeen

Каркас будинку буде виготовлений із формованої сталі, підлога та стеля – з дерева з епоксидним покриттям. Конструктивні елементи є легкодоступними.

Скло від підлоги до стелі буде пропускати світло / Фото Dezeen

За оцінками SO-IL, дім буде коштувати в районі від 170 до 200 тисяч доларів.