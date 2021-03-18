Нью-Йоркская архитектурная студия SO-IL создала Pebble House – сборный дом в форме цветка для жилых помещений Лос-Анджелеса.

Дом одет в гофрированный металл. Pebble House выступает как автономная пристройка к жилью, поднятая на округлую платформу, которая выполняет роль внешней палубы. SO-IL разработал план пола в форме цветка с защищенной застекленной стеной сбоку от каждого лепестка.

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Дополнительные жилые помещения – это схема отдела планирования в Лос-Анджелесе, чтобы предложить людям дополнительное жилое пространство.

Галечный дом в форме цветка / Фото Dezeen

Дополнительные жилые площади могут составлять до 112 квадратных метров. Они содержат собственную спальню, кухню и ванную комнату.



Дом на заднем дворе / Фото Dezeen

Каркас дома будет изготовлен из формируемой стали, пол и потолок – из дерева с эпоксидным покрытием. Конструктивные элементы являются легкодоступными.

Стекло от пола до потолка будет пропускать свет / Фото Dezeen

По оценкам SO-IL, дом будет стоить в районе от 170 до 200 тысяч долларов.