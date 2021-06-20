Космічна теплиця із зеленню: в Гонконзі створили унікальний проєкт для міського садівництва

Міське садівництво – тренд, який активно поширюється світом. Яку відповідь на нього знайшли у Гонконзі – дивіться у матеріалі.

Студія Avoid Obvious Architects створила неймовірний проєкт, який дозволяє містянам власноруч вирощувати зелень та відчути природу на дотик.

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K-farm – це виклик міському садівництву, який перетворює фермерство на STEM освіту для всіх людей.

Чудовий проєкт міського садівництва / Фото Archdaily

Тут є три можливості вирощування рослин: органіка, гідропоніка та аквапоніка.

Долучитися до догляду за рослинами може кожен / Фото Archdaily

Наразі K-farm є лише експериментом для вивчення впливу садівництва на громаду, який згодом планують розширити на всю Азію.

Чудовий простір для відпочинку / Фото Archdaily

K-farm – це не лише можливість вирощувати зелень самотужки, а й місце натхнення та відпочинку. Керівники проєкту сподіваються, що найближчим часом тренд отримуватиме нові вияви, і кожен містянин буде намагатись робити міський простір досконалішим та більш зеленим.

Соціальна взаємодія навколо рослин / Фото Archdaily