Лакшері з наголосом на денне світло: як виглядає природна сучасність у Бостоні – фото

Сучасна архітектура спрямована на максимальну природність та продуманий дизайн. Фантастичний приклад сучасного приватного будинку у Бостоні – у нашому матеріалі.

Джерело: Harmonies

Бостонська компанія Flavin Architects спроєктувала чудовий будинок, який підкреслює філософію природної сучасності.

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Характерними рисами будинку є повне введення в ландшафт, природні матеріали, максимальна прозорість, збір дощової води та інші енергоефективні заходи.

Розкішна територія для відпочинку / Фото Harmonies

Будинок розташований на прямій галявині, що гарантує максимальне забезпечення сонячним світлом. Щоб максимально використати цю перевагу, стіни будинку формують великі панорамні вікна. Прозорість дому завжди спрямовує погляд назовні, у бік природи.

Затишний відкритий простір для спілкування / Фото Harmonies

Центральний модуль має повністю відкрите планування. Його головною зоною є вітальня з каміном, а підвісні світильники формують затишну атмосферу. З кімнат відкривається вид на басейн, де встановлені дивани, шезлонги,столи та високі стільці, які чекають на гостей.

Максимальний комфорт та продуманість дизайну / Фото Harmonies

З екологічних міркувань Flavin Architects зупинився на похилому даху на північній стороні для збору дощової води. Усі матеріали гармонують з листяною галявиною, тому гравійні доріжки вистелені місцевими видами легких та еластичних трав.

Цей дім – фантастичний приклад сучасного будинку, який втілює найкращі концепції та максимально вигідно використовує простір.