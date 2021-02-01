Мальорка – мальовничий острів у Середземному морі, проживати на якому – справжній рай. Втім, заможні люди можуть позмагатися за дім, який дозволить отримувати ще більшу насолоду від фантастичного острова.

Джерело: Jamesedition

Неймовірний дім на Мальорці є чудовим втіленням розкоші, але у витриманому стилі та без зайвих деталей.

Цікаво Сліпуча розкіш: вілла-замок у самому серці Техасу

Фасад – це динамічна інтерпретація парусних човнів, які плавають над першим поверхом. Вся форма будівлі розтягнута вздовж довжини ділянки, щоб створити максимальний огляд на чудові краєвиди.

Чудові краєвиди / Фото Jamesedition

Вілла має чотири поверхи, де розміщені житлові зони, кімнати для обслуговуючого персоналу, загальні простори, а на даху є кінотеатр.



Витончена вітальня / Фото Jamesedition

У цокольному поверсі є зона для відео-артів, свіжий зелений дзен-сад, паркінг, фітнес-зал із процедурним майданчиком та майданчики для персоналу.

Чудове місце для неквапливих розмов / Фото Jamesedition

Нескінченна тераса, оточена природним ландшафтом, ніби запрошує насолодитися незабутнім заходом сонця. Прагнення привнести середземноморський пейзаж у будівлю покращує зв’язок між інтер’єром та садом. Зони відпочинку на відкритому повітрі стають продовженням вітальні.



Зона для натхнення / Фото Jamesedition

Над проєктом працювали дизайнери компанії Nilufar. Виготовлені на замовлення італійських дизайнерів меблі роблять інтер’єр виразним та характерним.

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