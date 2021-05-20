LEV Development відкриває новий офіс у Києві

Компанія LEV Development почала працювати на столичному ринку нерухомості лише 4 роки тому, але навіть за такий короткий проміжок часу встигла реалізувати декілька успішних проєктів та вразити мешканців Києва підходом та оригінальністю.

4 роки – не той проміжок часу, після якого можна підбивати якісь підсумки. Але компанії LEV Development за цей час вдалося зробити багато важливих кроків. Новий офіс на Саксаганського, 69 – це нова сходинка у столичній історії LEV Development.

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Новий офіс розташований у зручному місці, адже ми дбаємо про максимальний комфорт наших клієнтів. Тут чудова локація та зручна парковка. Запрошуємо всіх відвідати новий центр продажів та обирати надійну компанію – LEV Development, – сказав співзасновник компанії Олександр Островський.

За час роботи у столиці LEV Development вдалося відкрити 2 офіси та успішно реалізувати 3 проєкти: готелі Premier Resort Hotel та LEV CITY HOTEL, а також ЖК Life Story, який готовий відповісти на всі вимоги сучасного успішного містянина.

Окрім того, у портфоліо компанії також додався запуск готелю CITIZEN Ya. Це перший в Україні та Східній Європі мультифункційний готель у мальовничому Яремчe, який подарує гостям незабутній досвід, а інвесторам – хороший прибуток.

Як зазначив власник та гендиректор AVG Group Андрій Войтко, проєкти LEV Development дивують різноманітними рішеннями та дизайнерським підходом.

Іноді виникає враження, що ці проєкти будували різні компанії, різні замовники. Але саме відсутність однієї архітектурної лінії та наявність великої кількості класних ідей робить компанію LEV Development унікальною, – переконаний він.

Разом з портфоліо LEV Development розширив і свою команду. За 4 роки вона збільшилася втричі, але планка професіоналізму залишилася на тому ж високому рівні.

Найбільш промовистим критерієм роботи є кінцевий результат, але він неможливий без чітко налагоджених процесів. Особливу увагу команда приділяє сервісу для зручнішого обслуговування клієнтів, аби вони отримували найкращий результат за максимально короткий час.

Привітати команду LEV Development з відкриттям нового офісу та отримати консультації з купівлі нерухомості та інвестування можна за телефоном: