Незабаром завершиться будівництво надзвичайного хмарочоса 50 Hudson Yards. Проєкт розробила архітектурна студія Foster+Partners. Майбутня знакова вежа має стати новим офісом для найбільшої у світі соціальної мережі Facebook та багатонаціональної корпорації з управління інвестиціями BlackRock.

Хмарочос матиме 58 поверхів. Висота будівлі становить 308 метрів.

Читайте також Блискучі вежі Торонто: у Канаді втілять проєкт неймовірних хмарочосів

З великих вікон буде забезпечений фантастичний панорамний вид на Мангеттен.

Прекрасний хмарочос / Фото Dezeen

У процесі будівництва було використано 26 тисяч тонн конструкційної сталі та 11 тисяч панелей скла. Зведення головної конструкції вежі вже завершено, наразі тривають оздоблювальні роботи. Проєкт планують повністю завершити у 2022 році.

Будівництво знакової вежі / Фото Dezeen

У будівництві 50 Hudson Yards використано самолазний кокон інженерної фірми Despe – це другий будівельний проєкт у США, де використана така технологія. Ця система сталевої сітки на гідравліці утворює рухливу захисну клітку та доріжку, яка рухається вгору та вниз по будівлі, коли робітники зводять конструкційну сталь навколо бетонного сердечника.

Хмарочос із надзвичайним майбутнім / Фото Dezeen

Офісні приміщення розмістяться на площі 2,9 мільйона квадратних метрів. Нью-Йорк вже давно є одним зі світових центрів інновацій та торгівлі, а нові покоління сучасних офісних приміщень роблять мегаполіс привабливим для найкращих компаній та талантів.