Скоро завершится строительство чрезвычайного небоскреба 50 Hudson Yards. Проект разработала архитектурная студия Foster+Partners. Будущая знаковая башня должна стать новым офисом для самой большой в мире социальной сети Facebook и многонациональной корпорации по управлению инвестициями BlackRock.

Небоскреб будет иметь 58 этажей. Высота здания составляет 308 метров.

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Из больших окон будет обеспечен фантастический панорамный вид на Манхэттен.

Прекрасный небоскреб / Фото Dezeen

В процессе строительства было использовано 26 тысяч тонн конструкционной стали и 11 тысяч панелей стекла. Возведение главной конструкции башни уже завершено, сейчас идут отделочные работы. Проект планируют полностью завершить в 2022 году.

Строительство знаковой башни / Фото Dezeen

В строительстве 50 Hudson Yards использован самолазный кокон инженерной фирмы Despe – это второй строительный проект в США, где использована такая технология. Эта система стальной сетки на гидравлике образует подвижную защитную клетку и дорожку, которая движется вверх и вниз по зданию, когда рабочие возводят конструкционную сталь вокруг бетонного сердечника.

Небоскреб с чрезвычайным будущим / Фото Dezeen

Офисные помещения разместятся на площади 2,9 миллиона квадратных метров. Нью-Йорк уже давно является одним из мировых центров инноваций и торговли, а новые поколения современных офисных помещений делают мегаполис привлекательным для лучших компаний и талантов.