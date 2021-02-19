Логово цифрового гиганта: как будет выглядеть шикарный штаб Facebook в Нью-Йорке
Скоро завершится строительство чрезвычайного небоскреба 50 Hudson Yards. Проект разработала архитектурная студия Foster+Partners. Будущая знаковая башня должна стать новым офисом для самой большой в мире социальной сети Facebook и многонациональной корпорации по управлению инвестициями BlackRock.
Источник:Dezeen
Небоскреб будет иметь 58 этажей. Высота здания составляет 308 метров.
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Из больших окон будет обеспечен фантастический панорамный вид на Манхэттен.
Прекрасный небоскреб / Фото Dezeen
В процессе строительства было использовано 26 тысяч тонн конструкционной стали и 11 тысяч панелей стекла. Возведение главной конструкции башни уже завершено, сейчас идут отделочные работы. Проект планируют полностью завершить в 2022 году.
Строительство знаковой башни / Фото Dezeen
В строительстве 50 Hudson Yards использован самолазный кокон инженерной фирмы Despe – это второй строительный проект в США, где использована такая технология. Эта система стальной сетки на гидравлике образует подвижную защитную клетку и дорожку, которая движется вверх и вниз по зданию, когда рабочие возводят конструкционную сталь вокруг бетонного сердечника.
Небоскреб с чрезвычайным будущим / Фото Dezeen
Офисные помещения разместятся на площади 2,9 миллиона квадратных метров. Нью-Йорк уже давно является одним из мировых центров инноваций и торговли, а новые поколения современных офисных помещений делают мегаполис привлекательным для лучших компаний и талантов.
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