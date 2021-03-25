Лісовий куточок: сімейна резиденція, що вражає витонченістю

У Нідерландах побудували будинок, який є чудовим прикладом затишного сімейного гніздечка у лісі. Дім вражає дизайном та функціональністю.

Вілла Santpoort розташована між високими деревами вздовж провулку. Це чудова сімейна резиденція, яка вдало взаємодіє з навколишньою зеленню.

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Власники бажали отримати можливість насолодитися навколишнім лісом та зберегти приватність спалень. Це вдалося втілити завдяки двом рівням будинку.

Рівні будинку мають різне функціональне призначення / Фото Archdaily

Дім розташований поміж буковими деревами та ідеально орієнтований на сонце.

Лісова схованка / Фото Archdaily

Студія DP6 спроєктувала будинок дещо вигнутим, що створює враження, ніби він "обіймає" зелену ділянку.

Відпочинок поруч з басейном та в оточенні дерев / Фото Archdaily

Вітальня та їдальня мають низьку стелю та є більш затишними, а кухня та житлові приміщення високі та просторі.

Чудовий дизайн простору / Фото Archdaily

Цей дім – хороший варіант сімейного дому, який сповнений затишку та подарує неймовірну насолоду навколишньою природою.