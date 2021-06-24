Лоск золота: магазин Картьє в Японії отримав новий вражаючий фасад

Картьє – один з найвідоміших у світі ювелірних брендів. Магазини компанії мають відповідати статусу, тому в Осаці провели неймовірне оновлення фасаду.

Магазин Картьє розташований у фешенебельному районі Осаки. Він перетинається з металевими та склоподібними інтер'єрами магазинів компаній Apple, Nike та Burberry.

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Дизайнери вирішили оновити фасад будівлі, щоб виділятися на фоні інших комерціних об'єктів. Роботу над проєктом доручили фірмі KDa.

Дерев'яний фасад виглядає як золото / Фото Archdaily

Було вирішено зробити фасад з дерева, щоб акцентувати участь компанії в багатьох природоохоронних активностях та підкреслити відповідальність Картьє. Разом з тим дерев'яному фасаду вирішили надати лоску золота, щоб підсилити асоціацію з ювелірними виробами.

Магазин одразу кидається в очі / Фото Archdaily

Геометричний малюнок на фасаді перегукується з класичними ювелірними виробами Картьє. овнішнього вигляду дерева досягнули за допомогою унікальних технік роботи з деревиною.

Новий фасад магазину Картьє додав тепла навколишньому простору та викликає захват у кожного, хто проходить повз.