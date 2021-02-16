У Львові відкрив свої двері багатофункціональний простір у неоготичній кам'яниці Леони Сапіги, котра зведена у середині 70-х років XIX століття. Деталі проєкту опублікував відомий американський архітектурний сайт ArchDaily.

ArchDaily має понад 500 тисяч читачів щодня та до 160 мільйонів переглядів на місяць. На сайті публікуються матеріали про архітектурні та дизайнерські новинки, проєкти, інтерв’ю тощо.

Цікаво Гавань неймовірного воркспейсу: рослини та затишні робочі місця у новому офісі у В'єтнамі

Новий Львівський муніципальний мистецький центр – це місце творчого діалогу мистецтва, неформальної освіти, естетичної насолоди та роздумів.

Затишний творчий простір / Фото Archdaily

"Родзинкою" центру є неймовірна галерея із виставковою площею у 100 квадратних метрів.

Неймовірний оупенспейс / Фото Archdaily

Серед інших зручностей тут є кав’ярня та просторий лекторій. Тут планують проводити найрізноманітніші заходи: лекції, творчі зустрічі, майстер-класи, кінопокази та концерти.

Внутрішній дворик мистецького центру / Фото Archdaily

Загальна площа центру складає 280 квадратні метри. Автором проєкту є студія Replus design bureau. Головна візія Львівського муніципального мистецького центру – популяризація сучасного мистецтва та інноваційних естетичних практик.

Естетичний фасад / Фото Archdaily

Особливістю центру є також доступність для всіх охочих: у проєкті передбачено інклюзивні та адаптивні програми для різного віку, суспільного статусу і професійних зацікавлень.

Більше фото неповторного простору: