Львовский муниципальный художественный центр на страницах крупнейшего архитектурного журнала
Во Львове открыло свои двери многофункциональное пространство в неоготической камянице Леоны Сапеги, которая построена в середине 70-х годов XIX века. Детали проекта опубликовал известный американский архитектурный сайт ArchDaily.
Источник:Archdaily
ArchDaily имеет более 500 тысяч читателей ежедневно и до 160 миллионов просмотров в месяц. На сайте публикуются материалы о архитектурных и дизайнерских новинках, проектах, интервью и тому подобное.
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Новый Львовский муниципальный художественный центр – это место творческого диалога искусства, неформального образования, эстетического наслаждения и размышлений.
Уютное творческое пространство / Фото Archdaily
"Изюминкой" центра является невероятная галерея с выставочной площадью в 100 квадратных метров.
Невероятный оупенспейс / Фото Archdaily
Среди других удобств здесь есть кафе и просторный лекторий. Здесь планируют проводить самые разнообразные мероприятия: лекции, творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы и концерты.
Внутренний дворик художественного центра / Фото Archdaily
Общая площадь центра составляет 280 квадратных метра. Автором проекта является студия Replus design bureau. Главная цель Львовского городского художественного центра – популяризация современного искусства и инновационных эстетических практик.
Эстетический фасад / Фото Archdaily
Особенностью центра является также доступность для всех желающих: в проекте предусмотрено инклюзивные и адаптивные программы для всех возрастов, социального статуса и профессиональных интересов.
Больше фото неповторимого пространства:
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