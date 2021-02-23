Ляльковий будиночок: фото вражаючого оновлення старовинної бельгійської вілли
Красива старовинна резиденція розташована у морському курорті Knokke-Heist — це культове місце у Бельгії із неймовірною культурною харизмою.
Джерело:Archdaily
Район, де розташована вілла, славиться тим, що кожен дім має свою унікальну назву. Власники цієї будівлі назвали її "Rag Doll" – "Тряпична лялька". Через поважний вік будівлі та потребу в оновлені дизайну мешканці захотіли провести масштабну реконструкцію зі збереженням історичного фасаду.
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Автором проєкту-рекострукції є студія Delmulle Architecten.
Площа вілли становить 390 квадратних метрів / Фото Archdaily
Для розв'язання проблеми реконструкції тих частин, які підлягали особливому підходу та водночас оновлення, будинок розрізали навпіл. Це послужило ідеальною основою для дизайну: ззовні будинок залишився котеджем, проте доповнений модерністським деталями всередині.
Красивий фасад будівлі / Фото Archdaily
Завдяки тому, що перший поверх є повністю прозорим, створили інтенсивні стосунки з навколишнім сонячним садом дюн. Сад розроблений з акцентом на використанні лише справжніх місцевих рослин та дерев.
Оновлений сучасний інтер'єр / Фото Archdaily
Квадратний будинок оточений круглою терасою з природного каменю. Гігантські розсувні вікна, що відкривають кути, підкреслюють цей екстремальний взаємозв’язок всередині та ззовні.
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