Красивая старинная резиденция расположена в морском курорте Knokke-Heist – это культовое место в Бельгии с невероятной культурной харизмой.

Район, где расположена вилла, славится тем, что каждый дом имеет свое уникальное название. Владельцы этого здания назвали ее "Rag Doll" – "Тряпична кукла". Из-за почтенного возраста здания и потребности в обновлении дизайна жители захотели провести масштабную реконструкцию с сохранением исторического фасада.

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Автором проекта-рекострукции стала студия Delmulle Architecten.

Площадь виллы составляет 390 квадратных метров / Фото Archdaily

Для решения проблемы реконструкции тех частей, которые подлежат особому подходу и одновременно обновлении, дом разрезали пополам. Это послужило идеальной основой для дизайна: извне дом остался коттеджем, однако дополнен модернистским деталями внутри.

Красивый фасад здания / Фото Archdaily

Благодаря тому, что первый этаж полностью прозрачный, создали интенсивные отношения с окружающим солнечным садом дюн. Сад разработан с акцентом на использовании только настоящих местных растений и деревьев.

Обновленный современный интерьер / Фото Archdaily

Квадратный дом окружен круглой террасой из природного камня. Гигантские раздвижные окна, открывающие углы, подчеркивают эту экстремальную взаимосвязь внутри и снаружи.