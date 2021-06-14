Архітектурна студія Mecano з Нідерландів прославилася завдяки створенню неймовірних бібліотек по всьому світу. Компанія додала у своє портфоліо дивовижний проєкт у Нью-Йорку.
Бібліотека фонду Ставроса Ніархоса відкрила свої двері на початку червня цього року. Зводила будівлю компанія Beyer Blinder Belle.
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Бібліотека розташована у центрі Манхеттена та одразу привертає увагу завдяки скляному даху незвичної форми.
Розташування у бібліотеки просто чудове / Фото Designboom
За задумом дизайнерів, бібліотека має стати місцем циркуляції соціальної активності мешканців Нью-Йорка.
Сучасний простір для читання / Фото Designboom
Навпроти розташована Публічна бібліотека Нью-Йорка, тому архітектори вирішили побудувати нову будівлю як її органічне доповнення.
Комфорт та натхнення – основна мета дизайнерів / Фото Designboom
Колони, дуб, плитка тераццо та світлі кольори зробили інтер'єр вишуканим та досконалим. Нове приміщення занурить відвідувачів у затишну творчу атмосферу.
Казковий вигляд на Нью-Йорк / Фото Designboom