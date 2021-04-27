Магія у лісі: як створити невеликий будинок, який може стати житлом мрії

Американський архітектор Девід ван Гален спроєктував чудовий дім, який став уособленням сімейного затишку. Цього разу архітектор не втілював чужу мрію – він збудував будинок для себе.

"Маленький будинок", як його назвав сам творець, розташований у мальовничому лісі на північ від Сієтла.

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Будинок складається з двох частин: власне будинку та меншої конструкції, в якій розташована студія та гостьові приміщення.

Чудова прибудинкова територія / Фото Dezeen

Подружжя роками мріяло про своє гніздечко у лісі. Після довгих пошуків вони придбали ділянку у 5 акрів, яка наповнена вільхою та дугласовими ялинами.

Великі простори та мінімум деталей / Фото Dezeen

Після цього архітектор довго працював, аби створити мінімалістичний дім, який не потребуватиме великих затрат, але який не втратить у затишку.

Деревина – чудовий органічний матеріал / Фото Dezeen

Відтак він вирішив розділити дім на зони: для спокійної насолоди подружнім життям та для різноманітних активностей як на самоті, так і в колі друзів.

Невеликий, але максимально затишний комплекс / Фото Dezeen

Частина господарів має площу у 85 квадратних метрів. Гостьова прибудова-студія має 21 квадратний метр.

Невеликий будинок не потребував великих затрат та чудово вписався у навколишню природну атмосферу.