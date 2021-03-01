Магія тепла: у Південній Кореї створили затишне житло для іммігрантів

Студії L'EAU вдалося створити чудовий будинок, який готовий стати теплим притулком для іммігрантів. Подібне житло має стати звичною практикою для Південної Кореї.

У Південній Кореї будуватимуть житло для громади іммігрантів.

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Дизайнери намагалися втілити ідею занурення у сільську місцевість, яка може стати новою Батьківщиною.

Невибагливий, але затишний інтер'єр / Фото Archdaily

Ці будиночки є стандартизованими житловими одиницями. Окрім того, вони у певній мірі відтворюють житло корінних мешканців. Різноманітність – це добре, але гармонія загальної картини теж мають значення.

Простота та природа – фантастичне поєднання / Фото Archdaily

Діаспора Йончхон базується на автономії та гнучкості розміщення, щоб поважати життя одне одного, але також враховує місцеві особливості та звичаї.

Світлий та затишний інтер'єр / Фото Archdaily

Це житло дозволить іммігрантам почуватися як удома та сприятиме швидкому зануренню у нову сторінку їхнього життя.