Перлина шейхів: у Саудівській Аравії стартує будівництво фантастичного аеропорту
Незабаром у Саудівській Аравії з'явиться новий міжнародний аеропорт, який вражатиме своїм дизайном та стане надбанням місцевої архітектури.
Джерело:Dezeen
Нещодавно розпочалися роботи над будівництвом міжнародного аеропорту на західному узбережжі Саудівської Аравії.
До теми Дивовижний відпочинок у пустелі: казковий готель у піщаній дюні Саудівської Аравії
Творцем проєкту, натхненного кольорами та фактурою пустельного ландшафту, стала відома компанія Foster+Partners.
Нова віха історії Саудівської Аравії / Фото Dezeen
Новий аеропорт став однією з ланок проєкту розвитку туристичного бізнесу "Червоне море".
Неймовірний лаунж для очікування / Фото Dezeen
Відстань від аеропорту до моря складає близько 15 кілометрів. Для будівництва цього масшабного об'єкта вирівняли усі задіяні ділянки.
Оазис всередині аеропорту / Фото Dezeen
Будівництво обіцяють завершити вже наступного року. До 2030 року об'єкт має обслуговувати до мільйона пасажирів на рік. Передбачається, що здебільшого це мають бути туристи.
Дизайн майбутнього / Фото Dezeen
Форму аеропорту обіграли з пустелею, яка його оточує. Візуальні зображення демонструють серію з п’яти подібних дюнам струмків, розташованих радіально навколо центрального місця для висадки та прийому. Кожен з п’яти блоків може працювати як "міні-термінал", що дозволить закривати певні частини аеропорту у час низького навантаження для економії енергії.
Перлина пустелі / Фото Dezeen
Новий аеропорт – це дивовижний об'єкт, який має надати колосальний поштовх туризму Саудівської Аравії.
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