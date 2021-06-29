Мистецьке перетворення: як стара квартира у Нью-Йорку стала схожою на галерею
Джерело:Dezeen
За перетворенням старих квартир у мегаполісах завжди цікаво спостерігати, адже вони зазнають просто неймовірних трансформацій. Як художник перетворив своє помешкання – читайте у матеріалі.
Художник-галерист звернувся до архітектурного бюро Schissel Montgomery з проханням оновити його квартиру в Брукліні.
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Замовник хотів, щоб старе помешкання перетворилося на світлий простір, який нагадуватиме галерею та спонукатиме до творчості.
Світлі тони – головне прохання замовника / Фото Dezeen
Центральне місце в квартирі займає кухня, тож команда розпочала трансформацію з неї, щоб в подальшому легше налагодити взаємодію всіх просторів.
Зона творчості / Фото Dezeen
Колишню спальню студія перетворила на робочий кабінет, де митець зміг би відчувати натхнення та втілювати свої ідеї в реальність.
Мистецтво – невід'ємна частина інтер'єру / Фото Dezeen
Оновлена квартира стала справжнім куточком затишку та натхнення, в якому митець зможе творити та дарувати світові нові шедеври.