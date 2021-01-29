Мистецтво на дорозі: на китайському острові Хайнань збудували новий скульптурний тунель – фото

Тунель розташований у місті Хайкоу, що на острові Хайнань. Вхід у тунель – це гігантська скульптура, яка нагадує форму молюска, який і надихнув творців проєкту.

Джерело: Designboom

Проєкт є частиною генерального плану, ініційованого китайським урядом, який прагне сприяти розвитку нового району. Тунель побудований під річкою Нанду та має шестисмугову подвійну проїзну частину.

Читайте також Чорний мінімалізм: як виглядає незвична крихітна хатина на схилі пагорба у Пекіні

Автором проєкту є пекінська студія Penda China, яку очолюють Сунь Дайонг та Ван Шуян. Саме Сунь Дайонг розробив щит для захисту від спалаху COVID-19.

Тунель перетинає річку Нанду / Фото Designboom

Тунель має загальну довжину 4380 метрів та проїзну частину розміром 2720 метрів.

В'їзд у тунель / Фото Designboom

У тунелі є три точки в’їзду. Найбільша із них розташована біля берегової лінії, тоді як дві інші на західній стороні й значно менші.

У проєкті тунелі передбачили природне освітлення, зберігаючи рівномірність яскравості на вході / Фото Designboom

При в’їзді у тунель є так звана перехідна зона, щоб дати можливість людському оку адаптуватися до значної зміни яскравості при вході в тунель. Для захисту водіїв дизайн позбавлений світлодіодних решіток і замість цього включає вигнутий навіс.

Скульптурні портали тунелю / Фото Designboom

Саме маленькі молюски були головним джерелом натхнення для дизайнера. Всі три навіси для тунелю були покриті глазурованими алюмінієвими панелями та спроєктовані у формі, яка вигинається вгору до світла.