Чорний мінімалізм: як виглядає незвична крихітна хатина на схилі пагорба у Пекіні – фото
Будинки у горах зазвичай не можна назвати крихітними, але у столиці Китаю вирішили піти проти звичних уявлень.
Джерело: Archdaily
Невеличкий дім площею 16 квадратних метрів побудований серед красивих гір та має вихід на безмежні рівнини.
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Творцем проєкту є архітектурна фірма Robot3 Studio.
Серед гір та дерев / Фото Archdaily
Хатина побудована у 2020 році на схилі пагорба з фруктовими деревами. Дім використовується як місце для перерви під час сходження на гору, а також для робітників, які працюють у садах.
Через панорамні вікна можна спостерігати за навколишньою природою / Фото Archdaily
Основною метою будівництва хатини є захист від вітру та дощу. Оскільки хижина розташована в особливому місці, важливо було мінімізувати вплив на навколишнє середовище.
Вечір у саду / Фото Archdaily
Для забезпечення функціонування екосистеми будинок піднесли над землею.
Розлогий дах будівлі чудово захищає від непогоди / Фото Archdaily
Відпочинок у такій хатині після робочого дня чи підйому нагору принесе бажану насолоду та гарантує необхідний комфорт.
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