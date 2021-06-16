Архітектурна студія LAND створила неземний будинок площею понад 250 квадратних метрів. Дім складається із 4 окремих частин, з'єднаних в один простір.

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Будинок зведений за анатомією коралів, де тіло розгалужується на 4 елементи. У розрізі ці "тіла" працюють з різною висотою.



Неймовірний проєкт / Фото Archdaily

Дім організований у два рівні. Перший – це колони та балки. Другий рівень складається з відкритого простору для збільшення панорамних видів.

Скляний фасад / Фото Archdaily

Житловий простір перегороджений дерев'яними рамами у традиційний чилійський спосіб. Корпуси спалень розділені перегородками, а тераса – структурною дерев'яною сіткою, яка діє як вітровий та сонячний фільтр.



Затишний дизайн / Фото Archdaily

Особлива вілла розташована на схилі гірського масиву узбережжя в районі Пунта-де-Лобос. Будинок розвернутий на ділянці у такий спосіб, що максимізує сонячне світло та створює природний захист від вітру.