Архитектурная студия LAND создала неземной дом площадью более 250 квадратных метров. Дом состоит из 4 отдельных частей, соединенных в одно пространство.
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Дом возведен по анатомии кораллов, где тело разветвляется на 4 элемента. В разрезе эти "тела" работают с разной высотой.
Невероятный проект / Фото Archdaily
Дом организован в два уровня. Первый – это колонны и балки. Второй уровень состоит из открытого пространства для увеличения панорамных видов.
Стеклянный фасад / Фото Archdaily
Жилое пространство перегорожено деревянными рамами традиционным чилийский образом. Корпуса спален разделены перегородками, а терраса – структурной деревянной сеткой, которая действует как ветровой и солнечный фильтр.
Уютный дизайн / Фото Archdaily
Особенная вилла расположена на склоне горного массива побережья в районе Пунта-де-Лобос. Дом развернут на участке таким образом, что максимизирует солнечный свет и создает естественную защиту от ветра.