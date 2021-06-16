Архитектурная студия LAND создала неземной дом площадью более 250 квадратных метров. Дом состоит из 4 отдельных частей, соединенных в одно пространство.

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Дом возведен по анатомии кораллов, где тело разветвляется на 4 элемента. В разрезе эти "тела" работают с разной высотой.



Невероятный проект / Фото Archdaily

Дом организован в два уровня. Первый – это колонны и балки. Второй уровень состоит из открытого пространства для увеличения панорамных видов.

Стеклянный фасад / Фото Archdaily

Жилое пространство перегорожено деревянными рамами традиционным чилийский образом. Корпуса спален разделены перегородками, а терраса – структурной деревянной сеткой, которая действует как ветровой и солнечный фильтр.



Уютный дизайн / Фото Archdaily

Особенная вилла расположена на склоне горного массива побережья в районе Пунта-де-Лобос. Дом развернут на участке таким образом, что максимизирует солнечный свет и создает естественную защиту от ветра.