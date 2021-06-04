Насолода сауною: варіант невеликої лазні з Бразилії

4 червня 2021 , 14:15
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Джерело:

Archdaily

Сауна – чудовий додаток для будь-якого будинку, який дозволить підтримувати здоров'я та насолоджуватися високою температурою. Який варіант невеликої лазні створили у Бразилії – читайте у матеріалі.

Невеличка сауна для приватних потреб є творінням студії Bela Gebara Arquitetura.

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Сауна розташована у мальовничому куточку природи серед дерев, що додає відпочинку особливої атмосфери.

Лазня – чудове доповнення до будинку / Фото Archdaily

Лазня стала першою новою будівлею ферми мелабар. Окрім невеликих розмірів, сауна може похизуватися чудовими краєвидами. Це вдалося втілити завдяки платформі та відкритому даху.

Проста і функціональна споруда / Фото Archdaily

Особиста лазня – це прекрасне рішення для підтримки здоров'я та якісного відпочинку.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська