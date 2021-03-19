Проєкт Clothespin Tower – це нерухомість, створена відомим художником Zygo у співпраці з провідними художниками Арабських Еміратів. Ця вежа стане одним із найбільших міських витворів мистецтва.

Використовуючи художній підхід у сфері нерухомості, студія Zygo хоче зв’язатись з людськими емоціями. Новий комплекс має стати символом надії та вічної любові між двома розділеними душами. Завдяки об’єднанню їхніх інноваційних ідей, багаторічного досвіду та кваліфікованих команд проєкт став вершиною серії новітньої нерухомості.

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Нова вежа – це 50-поверховий будинок із надзвичайно інноваційним дизайном та передовою винахідливістю.

Будівництво планують розпочати у 2023 році / Фото Beautiful Life

Ізраїльський художник разом зі своїм творчим колективом планує побудувати найбільший витвір мистецтва – вежу-прищіпку.

Дизайн зображує надзвичайно скульптурний та символічний хмарочос висотою 170 метрів. Новий проєкт перетворює черговий хмарочос у новий вимір, який злітає у горизонт міста.

Мистецький проєкт вежі / Фото Beautiful Life

Концепція нової вежі відповідає теорії об'єднання двох половин в єдине ціле.

Прекрасний хмарочос / Фото Beautiful Life

Об'єднання двох половин вежі зміцнює її взаємозв'язок і створює нові можливості. Це стає ідеальною метафорою для майбутніх відносин Ізраїлю та ОАЕ. Форма вежі стає символом любові, миру та надії. Це не просто черговий гарний і прохолодний хмарочос в Еміратах – нерухомість містить глибоку філософську концепцію з надзвичайним емоційним значенням.

Вид зверху на вежу / Фото Beautiful Life

Вежа розділена на дві половини. Одна сторона об’єкту призначена для того, щоб служити розкішним готелем для гостей з 1200 художньо оформленими номерами. Тут також планують розмістити торговий центр площею 10 тисяч квадратних метрів та галереї сучасного мистецтва.