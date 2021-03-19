Проект Clothespin Tower – это недвижимость, что создана известным художником Zygo в сотрудничестве с ведущими художниками Арабских Эмиратов. Эта башня станет одним из крупнейших городских произведений искусства.

Используя художественный подход в сфере недвижимости, студия Zygo хочет связаться с человеческими эмоциями. Новый комплекс должен стать символом надежды и вечной любви между двумя разделенными душами. Благодаря объединению их инновационных идей, многолетнему опыту и квалифицированным командам проект стал вершиной серии новой недвижимости.

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Новая башня – это 50-этажный дом с чрезвычайно инновационным дизайном и передовой изобретательностью.

Строительство планируют начать в 2023 году / Фото Beautiful Life

Израильский художник вместе со своим творческим коллективом планирует построить крупнейшее произведение искусства – башню-прищепку.

Дизайн изображает чрезвычайно скульптурный и символический небоскреб высотой 170 метров. Новый проект превращает очередной небоскреб в новое измерение, которое взлетает в горизонт города.

Художественный проект башни / Фото Beautiful Life

Концепция новой башни соответствует теории объединения двух половин в единое целое.

Прекрасный небоскреб / Фото Beautiful Life

Объединение двух половин башни укрепляет ее взаимосвязь и создает новые возможности. Это становится идеальной метафорой для будущих отношений Израиля и ОАЭ. Форма башни становится символом любви, мира и надежды. Это не просто очередной красивый и прохладный небоскреб в Эмиратах – недвижимость содержит глубокую философскую концепцию с чрезвычайным эмоциональным значением.

Вид сверху на башню / Фото Beautiful Life

Башня разделена на две половины. Одна сторона объекта предназначена для того, чтобы служить роскошным отелем для гостей с 1200 художественно оформленными номерами. Здесь также планируется разместить торговый центр площадью 10 тисяч квадратных метров и галереи современного искусства.