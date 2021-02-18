Найвідоміший пентхаус в історії Нью-Йорка продається за 40 мільйонів доларів – фото
Вражаючі простори, вид на Центральний парк та шикарний дизайн – все це про шикарну нерухомість у центрі Нью-Йорка, яка скоро матиме нового власника.
Джерело:JamesEdition
Пентхаус височіє на 37 поверсі знакового Хемпширського будинку 1930-х років.
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Дизайнером виступила фірма SilverLining. Дизайн виграв нагороду журналу "Дизайн інтер'єру" як найкращий у світі житловий проєкт у 2018 році.
Знакова будівля / Фото JamesEdition
Зовнішня та внутрішня площа квартири складає майже 900 квадратних метрів.
Мансардні вікна наповнюють простір затишним світлом / Фото JamesEdition
Стильний та вишуканий простір має скляні стіни, мансардні вікна та велику кількість природного світла.
Спальня мрії / Фото JamesEdition
Головною родзинкою пентхаусу є розкішна тераса із неземним виглядом на відомий Центральний парк. Нерухомість можна придбати за 40 мільйонів доларів.
Дивіться більше фото фантастичного пентхауса:
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