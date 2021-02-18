Вражаючі простори, вид на Центральний парк та шикарний дизайн – все це про шикарну нерухомість у центрі Нью-Йорка, яка скоро матиме нового власника.

Пентхаус височіє на 37 поверсі знакового Хемпширського будинку 1930-х років. За темою Казковий ліс та вишуканий дім: як виглядає мрія відлюдника за 78 мільйонів доларів Дизайнером виступила фірма SilverLining. Дизайн виграв нагороду журналу "Дизайн інтер'єру" як найкращий у світі житловий проєкт у 2018 році. Знакова будівля / Фото JamesEdition Зовнішня та внутрішня площа квартири складає майже 900 квадратних метрів. Мансардні вікна наповнюють простір затишним світлом / Фото JamesEdition Стильний та вишуканий простір має скляні стіни, мансардні вікна та велику кількість природного світла. Спальня мрії / Фото JamesEdition Головною родзинкою пентхаусу є розкішна тераса із неземним виглядом на відомий Центральний парк. Нерухомість можна придбати за 40 мільйонів доларів. Дивіться більше фото фантастичного пентхауса: