Найвідоміший пентхаус в історії Нью-Йорка продається за 40 мільйонів доларів – фото

18 лютого 2021 , 08:55
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Джерело:

JamesEdition

Вражаючі простори, вид на Центральний парк та шикарний дизайн – все це про шикарну нерухомість у центрі Нью-Йорка, яка скоро матиме нового власника.

Пентхаус височіє на 37 поверсі знакового Хемпширського будинку 1930-х років.

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Дизайнером виступила фірма SilverLining. Дизайн виграв нагороду журналу "Дизайн інтер'єру" як найкращий у світі житловий проєкт у 2018 році.

Знакова будівля / Фото JamesEdition

Зовнішня та внутрішня площа квартири складає майже 900 квадратних метрів.

Мансардні вікна наповнюють простір затишним світлом / Фото JamesEdition

Стильний та вишуканий простір має скляні стіни, мансардні вікна та велику кількість природного світла.

Спальня мрії / Фото JamesEdition

Головною родзинкою пентхаусу є розкішна тераса із неземним виглядом на відомий Центральний парк. Нерухомість можна придбати за 40 мільйонів доларів.

Дивіться більше фото фантастичного пентхауса: