Неперевершена вілла на острові Сардинія, захищена від сторонніх очей водною стихією – фото
Миловидне Середземне море може бути не тільки принадою для туристів, а й природним захистом для дому. Читайте про витончену вілла посеред фешенебельного курорту із цілковитою приватністю та доступом до води у нашому матеріалі.
Джерело:JamesEdition
Мальовнича садиба розташована у фешенебельному курорті Порто-Черво на півночі Сардинії. Неперевершена власність являється однієї із найексклюзивніших садиб Середземномор'я.
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Головною особливістю цієї чарівної вілли є цілковита приватність, адже вона розташована на краю острова. Захист від сторонніх очей забезпечує величне море та скелі.
Море та скелі як найкращий захист / Фото JamesEdition
Будівля зведена у 1970-х роках для британського лорда, який придбав весь півострів – приватний оазис площею чотири гектари.
Мінімалістичний вигляд садиби / Фото JamesEdition
Вілла була оформлена у стилі візіонерської та модерністської архітектури.
Басейн з прекрасним пейзажем / Фото JamesEdition
Будинок інтегрований у ландшафт та ідеально поєднується з природним оточенням. Окрім головної вілли, тут також є гостьовий будинок. Для мешканців забезпечний максимальний комфорт у спокійному відступі від турбот світу.
Внутрішнє оздоблення садиби / Фото JamesEdition
Територія навколо вілли – це понад 1,6 кілометра захищеного узбережжя з пішохідною доріжкою, трьома пляжами та приватним причалом. Весь комплекс обрамлений захопливим фоном архіпелагу Ла-Маддалена та Середземним морем.
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