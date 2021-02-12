Неперевершена вілла на острові Сардинія, захищена від сторонніх очей водною стихією – фото

Миловидне Середземне море може бути не тільки принадою для туристів, а й природним захистом для дому. Читайте про витончену вілла посеред фешенебельного курорту із цілковитою приватністю та доступом до води у нашому матеріалі.

Мальовнича садиба розташована у фешенебельному курорті Порто-Черво на півночі Сардинії. Неперевершена власність являється однієї із найексклюзивніших садиб Середземномор'я.

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Головною особливістю цієї чарівної вілли є цілковита приватність, адже вона розташована на краю острова. Захист від сторонніх очей забезпечує величне море та скелі.

Море та скелі як найкращий захист / Фото JamesEdition

Будівля зведена у 1970-х роках для британського лорда, який придбав весь півострів – приватний оазис площею чотири гектари.

Мінімалістичний вигляд садиби / Фото JamesEdition

Вілла була оформлена у стилі візіонерської та модерністської архітектури.

Басейн з прекрасним пейзажем / Фото JamesEdition

Будинок інтегрований у ландшафт та ідеально поєднується з природним оточенням. Окрім головної вілли, тут також є гостьовий будинок. Для мешканців забезпечний максимальний комфорт у спокійному відступі від турбот світу.

Внутрішнє оздоблення садиби / Фото JamesEdition

Територія навколо вілли – це понад 1,6 кілометра захищеного узбережжя з пішохідною доріжкою, трьома пляжами та приватним причалом. Весь комплекс обрамлений захопливим фоном архіпелагу Ла-Маддалена та Середземним морем.