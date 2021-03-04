Неймовірний вигляд на Ейфелеву вежу: у центрі Парижа продаються розкішні апартаменти

В історичному центрі французької столиці продається велична дворівнева квартира. Ці вишукані та розкішно мебльовані дворівневі апартаменти розташовані на престижному Марсовому полі, прямо напроти Ейфелевої вежі, з абсолютно безперешкодним, сліпучим видом на знамениту паризьку пам'ятку.

Апартаменти створені всесвітньо відомою архітектурною фірмою. Квартира площею 669 квадратних метрів – шедевр дизайну та майстерності.

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Розкішна нерухомість має вигадливо розписану стелю, вишукані роботи з мармуру та елегантні паркетні підлоги, немов у Версалі.

Шикарний вигляд апартаментів / Фото JamesEdition

Квартира бере свій початок із вражаючого передпокою та дивовижного балкона з видом на Ейфелеву вежу. Ця престижна квартира займає весь перший поверх будинку і включає велику кутову вітальню, бібліотеку, вишукану велику офіційну їдальню.

Неймовірний вид із вікна / Фото JamesEdition

На другому поверсі розташовані спальні та домашній кінотеатр, масажна кімната, хамам, сауна та великий тренажерний зал.

Розкішний передпокій / Фото JamesEdition

Весь дизайн виконано із найкращих якісних матеріалів, дім обладнаний розумними домашніми технологіями. Розкішні зручності створюють королівський спосіб життя для власника цієї видатної резиденції.

Неймовірний домашній кінотеатр / Фото JamesEdition

Розкішну нерухомість у найромантичнішому місті світу можна придбати за 48,5 мільйона доларів.