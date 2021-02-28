В одному з найбільш доглянутих кварталів Гвадалахари реконструювали стару будівлю та перетворили її у сучасний та красивий житловий комплекс.

Головною ціллю проєкту було збереження оригінального плану та видалення стін та приміщень, доданих протягом багатьох років. Автором проєкту реконструкції є мексиканська студія Diagrama Arquitectos.

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При редизайні було враховано всю конфігурацію оригінального будинку.

Середземноморський стиль будівлі / Фото Archdaily

Серед основних досягнень при реконструкції варто виділити відновлення оздоблення фасаду та врятований центральний внутрішній дворик.

Затишний простір / Фото Archdaily

Головний коридор, що виходить на внутрішній дворик, використали для прибудови комерційних ділянок до рівня вулиці, не пошкоджуючи жодних наявних елементів.

Красивий комплекс / Фото Archdaily

Площа житлового комплексу становить більш як 2 тисяч квадратних метрів. Проєкт

включає паркувальні місця на першому поверсі та 10 житлових апартаментів. Дах функціонує як спільний простір із рослинами та місцем для барбекю.